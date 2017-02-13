Сенатор Пушков скептически настроен по поводу Мюнхенской конференции

Москва, , 03:47 — REGNUM На предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности России не стоит ожидать изменения позиций представителей международного сообщества по вопросам, касающимся гражданской войны в Сирии и на Украине, а также антироссийским санкциям. Такое мнение сенатор Алексей Пушков высказал на своей странице в сети Twitter в понедельник, 13 февраля.

По поводу предстоящего мероприятия Пушков настроен скептически: «Похоже, Мюнхенская конференция покажет решимость большей части евроатлантической элиты стоять на своем и по Сирии, и по Украине, и по санкциям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы российского МИДа выразил надежду, что в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа, возможна консолидация мирового сообщества на почве борьбы с терроризмом. Существует вероятность, что западные страны во главе с США прекратят использовать политику двойных стандартов, и на смену им придет открытое сотрудничество на основе норм международного права.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля. Своё участие в мероприятии уже подтвердили генсек ООН Антонио Гутерриш, глава Евросовета Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко, президент Афганистана Ашраф Гани и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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