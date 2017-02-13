США, Япония и Южная Корея в ответ на действия КНДР срочно созывают СБ ООН

Заседание может пройти уже сегодня

Сеул, , 03:31 — REGNUM Сегодня, 13 февраля, власти США, Японии и Южной Кореи потребовали экстренного созыва Совета Безопасности ООН в связи с запусков Северной Кореей баллистической ракеты днем ранее. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Британское агентство Reuters также пишет, что срочное заседание Совбеза ООН может пройти уже сегодня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 12 февраля с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто КНДР осуществила запуск своей баллистической ракеты. По информации и южнокорейских и японских военных, ракеты пролетела около 500 метров и упала в Японское море, не достигнув территориальных вод Японии. Токио в связи с этим выразил жесткий протест, а премьер-министр Синдзо Абэ, находящийся в этот момент в США с официальным визитом, поручил ведомствам готовиться к самым неожиданным вариантам развития событий.

В Южной Кореи тоже осудили действия Пхеньяна и пообещали отреагировать соразмерным образом. США тоже выразили протест действиями Северной Кореи.

В то же время Пхеньян сообщил, что испытания баллистической ракеты прошли успешно. Как стало известно, в запуске принимал участие лично глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

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