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Депутат Верховной Рады объяснил, кто виноват в драках народных избранников

Политика
Украинские парламентарии регулярно ведут политическую борьбу с помощью кулаков

Киев, 13 февраля 2017, 03:20 — REGNUM  Главным виновником регулярных потасовок в парламенте Украины является спикер Верховной Рады Андрей Парубий. С таким мнением в воскресенье, 12 февраля, в эфире телеканала «112 Украина» выступил украинский депутат Виктор Чумак.

Парубий не соблюдает установленный регламент при проведении заседаний парламента. Именно это, по мнению депутата, является причиной рукоприкладства среди депутатов.

«Это самая большая проблема, что спикер не отвечает регламентным нормам, не работает с регламентом, — заявил Чумак. — И все эти драки в парламенте, которые происходят, это тоже, потому не реагирует ни спикер, ни парламентский регламентный комитет».

Как ранее сообщало ИА Регнум, очередное выяснение отношений между украинскими депутатами произошло в четверг, 9 февраля. Депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Мельничук остро отреагировал на опубликованную в соцсетях критику своего коллеги Сергея Лещенко и, встретив его в центральном проходе сессионного зала, решил выяснить отношения с применением силы. Дерущихся быстро разняли коллеги, в результате потасовки пострадал пиджак Лещенко: от изделия был оторван рукав.

Читайте ранее в этом сюжете: Соратники Порошенко устроили потасовку в Раде, пострадал пиджак — видео

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