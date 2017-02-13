МИД РФ: С приходом Трампа возможно объединение США и РФ против террора

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Несмотря на то что в последние годы борьба с терроризмом не сплачивала, а разобщала мировое сообщество, с приходом нового президента США Дональда Трампа появилась надежда на консолидацию ключевых игроков мировой арены для противодействия общему злу. Мнение заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова публикует газета «Известия» в понедельник, 13 февраля.

Современные вызовы, поступающие со стороны международного терроризма, требуют создания широкой коалиции стран. Приоритетной задачей сейчас является борьба с действующей на территориях ряда стран террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), противодействие которое необходимо осуществлять, опираясь на Устав ООН, нормы международного права и решения Совета Безопасности ООН.

«Это понимают все, — считает замглавы российского МИДа. — Но в силу различных, прежде всего политических, интересов средства для достижения общей, казалось бы, цели выбирают разные. В запале доходят до того, что начинают поддерживать тех или иных террористов, ошибочно полагая, что смогут ими управлять. И — как результат — наступают на те же грабли».

Раз за разом западные страны во главе с США работают по одному и тому же сценарию: пытаются закрепить свое влияние, взращивая радикальные силы и натравливая их на неугодные режимы. Однако последствия этого печальны. «Загнать выпущенного из бутылки джинна обратно оказывается не так-то просто», — уверен Сыромолотов.

Приход к власти в США Дональда Трампа вселяет надежду на то, что прежние западные подходы к антитеррористической борьбе могут измениться, и на смену двойным стандартам и «скрытых повесток дня» придет открытое сотрудничество государств с опорой на правительство тех стран, в которых проходят контртеррористические операции.