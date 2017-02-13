Ким Чен Ын: «Пуккыксон-2» – это новое средство доставки ядерного оружия

С 2006 года Пхеньян испытал пять ядерных устройств

Пхеньян, , 02:22 — REGNUM Во время тестового запуска ракеты средней дальности «Пуккыксон-2» («Полярная звезда-2»), способной нести ядерную боеголовку, Северной Кореей была протестирована возможность маневрирования и уклонения от первоначально заданного курса. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на корейское агентство ЦТАК.

По данным источника, ракета была запущена с мобильной пусковой установки. В ее конструкции был использован разработанный в КНДР двигатель нового поколения на твердом топливе.

Присутствовавший на тестовом запуске руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что с запуском новой баллистической ракеты средней дальности «Пуккыксон-2» Пхеньян получил новое средство доставки ядерного оружия.

По словам северокорейского лидера, разработка новой ракеты стала возможна на основе успеха, достигнутого при успешном испытании баллистической ракеты, выпущенной с подводной лодки в августе 2016 года. На текущий момент КНДР обладает пятью различными средствами доставки ядерного оружия, тестовые взрывы двух из них были выполнены в прошлом году.

Как ранее сообщало ИА Регнум, запуск баллистической ракеты был произведен с территории западной провинции КНДР Пхенан-Пукто в 07:55 утра воскресенья, 12 февраля. Ракета упала в акватории Японского моря, не долетев до территориальных вод Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал действия Северной Кореи недопустимыми и призвал все ведомства быть готовыми к любому развитию событий. В Токио в связи с запуском был созван экстренный совет по национальной безопасности.

Между тем власти Южной Кореи пообещали «наказать» КНДР за запуск ракеты, отреагировав соразмерно.

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