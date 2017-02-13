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СМИ: в результате авиаудара в Ираке ранен главарь ИГ

Политика
Вместе с ним и другие террористы, прибывшие в Ирак на общий съезд

Каим , Ирак, 13 февраля 2017, 01:31 — REGNUM  В результате авиаудара на западе Ирака получил ранение главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщило издание Al Sumaria со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Отмечается, что авиаудар международной антитеррористической коалицией был осуществлен в городе Каим провинции Анбар. Туда аль-Багдадивместе с другими главарями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли на съезд.

По словам источника, удар был нанесен на основании сведений разведки. Абу Бакр аль-Багдади получил ранения. Кроме него пострадали и другие террористы, пишет издание.

Аль-Багдади признан одним из самых опасных руководителей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Изначально за информацию, которая поспособствует его задержанию, Госдеп США назначил $10 млн. Однако в декабре прошлого года сумма возросла до $25 млн.

В декабре 2016 года командующий спецназом Ирака Фадиль Барвари заявлял, что аль-Багдади скрывается в подземном бункере вблизи иракского Мосула.

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