Марши против политики Трампа прошли в мексиканских городах

Протестующие уверены, что новый американский президент является угрозой и для Мексики, и для США

Мехико, , 01:30 — REGNUM Масштабные акции протеста прошли в более чем десяти городах Мексики. Тысячи мексиканцев вышли на улицы в воскресенье, 12 февраля, с лозунгами против политики президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters.

По данным источника, прошедшая акция была одним из редких случаев проявления национального единства: в протестах приняли участие различные политические партии, часто имеющие диаметрально противоположные точки зрения.

Протестующие опасаются, что действия Дональда Трампа способны погрузить в кризис экономику Мексики, вторую по величине в Латинской Америке.

«Его политика является глобальной угрозой, которая направлена против плюрализма и разнообразия, и она представляет собой особую угрозу для Мексики», — считает один из организаторов марша Мария Паро.

Действия Трампа на посту президента способны навредить не только Мексике, но и самим США, уверены протестующие.

«Мексиканцы требуют уважения, — заявил 62-летний протестующий Хорхе Руис. — Мы хотим мостов, а не стен!»

Кроме того, демонстранты отрицательно высказывались в адрес президента Мексики Энрике Пенья Ньето, высмеивая его как слабого лидера, допустившего разгул коррупции в стране.

По данным опросов, мексиканский лидер имеет рекордно низкие рейтинги. Его поддержка среди населения не превышает 12%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство стены между Мексикой и США может начаться в ближайшее время. По словам Трампа, первоначально работы будут вестись за счет американских налогоплательщиков, но затем власти Мексики возместят американцам их затраты.

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