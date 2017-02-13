Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»

По словам советника нового президента США, у администрации есть немало доказательств фальсификаций на выборах

Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Белый дом представил исчерпывающие доказательства множества случаев мошенничества на прошедших президентских выборах. Об этом заявил советник главы государства по политическим вопросам Стивен Миллер в эфире телеканала АВС в передаче «На этой неделе».

Советник Трампа отметил, что для участия в выборах были зарегистрированы мертвые люди и люди, которые не являются гражданами США. Миллер сказал, что сложно отрицать факты нарушений на выборах.

Более того, советник главы государства по политическим вопросам подчеркнул, что у Белого дома имеются данные о том, что многие люди голосовали сразу в нескольких штатах.

В то же время ведущий программы на АВС Джордж Стефанопулос сказал, что администрация Трампа заявляет о повсеместных мошенничествах на выборах, однако пока не предоставила никаких доказательств.

Напомним, что ранее вице-президент США Майкл Пенс объявил о необходимости провести расследование в связи с подозрениями в фальсификациях на выборах президента в 2016 году. По словам Пенса, администрация Трампа намерена проанализировать систему голосования.

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