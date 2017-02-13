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Российские военные специалисты проведут наблюдательный полет в небе Италии

Политика
Это вторая инспекция в рамках Договора по открытому небу, проводимая Россией в 2017 году

Москва, 13 февраля 2017, 00:47 — REGNUM  Военные наблюдатели из РФ выполнят наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу над территорией Италии. Полет пройдет с 13 по 17 февраля с аэродрома отрытого неба Чампино, сообщает в понедельник, 13 февраля, пресс-служба министерства обороны РФ.

Максимальная дальность полета составит 2015 км. Вылеты будут проходить на российском самолете наблюдения Ан-30Б. Сообщается, что самолет не предназначен для выполнения боевых действий, само воздушное судно и расположенные на нем приборы прошли международное освидетельствование.

Контролировать движение по заранее согласованному маршруту, а также применение аппаратуры наблюдения на борту российского самолета будут итальянские специалисты.

Напомним, это уже вторая инспекция российский военных территорий стран-участниц международного Договора по открытому небу. Ранее 6 февраля группа российских инспекторов провела наблюдательный полет над территорией Греции.

Международный договор по открытому небу, целью которого является увеличение доверия между странами, был ратифицирован РФ в мае 2001 года. Документом устанавливаются правила взаимных облетов территорий.

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Договор по открытому небу
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