Российские военные инспекторы прибудут в один из районов Турции

Москва, , 00:23 — REGNUM Группа военных инспекторов из РФ посетит отдельные районы Турции с 13 по 16 февраля. Инспекция пройдет в рамках реализации Венского документа 2011 года, сообщает в понедельник, 13 февраля, пресс-служба министерства обороны России.

В ходе мероприятия российские инспекторы намерены посетить учебные районы и военные полигоны. Будут заслушаны доклады командного состава воинских частей Турции.

Напомним, Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят на пленарной заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в ноябре 2011 года. Главной целью документа является повышение стабильности и уменьшение риска возникновения новых военных конфликтов.

Страны-участники этого соглашения ежегодно обмениваются информацией об основных системах вооружения и техники, а также планах, имеющихся у министерства обороны и отраженных в военном бюджете.