Прокуратура потребовала отстранить руководителя «Псковпассажиравтотранса»

Псков, , 10:00 — REGNUM Прокуратура Псковской области вынесла в адрес губернатора Андрея Турчака представление с требованием отстранения от исполнения обязанностей руководителя государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс». Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», и.о. генерального директора ГП «Псковпассажиравтотранс» в период исполнения им обязанностей руководителя данного предприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

В связи с этим прокуратура требует от губернатора области устранить выявленные нарушения федерального законодательства, в том числе рассмотреть вопрос об отстранении от исполнения обязанностей руководителя предприятия. «Реальное устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре области», — подчеркивается на сайте надзорного ведомства.

Напомним, издание «Псковская губерния» в ноябре 2016 года сообщало о финансовых нарушениях на ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» под руководством и.о. гендиректора Александра Гизбрехта. В этом году по инициативе прокурора Псковской области Сергея Белова в отношении Гизбрехта было возбуждено уголовное дело, отмечает издание. По данным ГТРК «Псков», главе «Псковпассажиравтотранса» могут инкриминировать злоупотребление должностными полномочиями.

По данным «Московского комсомольца в Пскове», на сайте губернатора Псковской области Андрея Турчака неоднократно появлялись просьбы уволить Александра Гизбрехта. Авторы обращений жаловались на повышение цен на проездные билеты, срывы в расписании городского автотранспорта, а также на неработающую систему отопления и кондиционирования в автобусах. Однако Турчак, который, по данным СМИ, рекомендовал Гизбрехта на должность руководителя «Псковпассажиравтотранса», оставил эти обращения без ответа.

10 февраля прокурор псковской области Сергей Белов сообщил, что прокуратура опротестовала постановление о введении нормативов на общедомовые нужды, которые применяются в регионе с 2017 года. Депутат Псковского областного собрания Олег Брячак также обвиняет областную администрацию в бездействии по взысканию более миллиарда рублей, якобы причитающихся ей в качестве компенсации ущерба по делу о хищении акций ЗАО «Псковпищепром».

Между тем в последние месяцы в Псковской области развернулась кампания и за отставку самого Андрея Турчака — собираются подписи под петицией с соответствующим требованием, проводятся уличные акции.

Оппоненты обвиняют Турчака в том, что в регионе, по их мнению, сложилась тяжелая социально-экономическая ситуация в регионе, которая все чаще требует вмешательства надзорных органов. Так, только в конце 2016-го — начале 2017 года областная прокуратура предотвратила принятие закона, нарушающего права социально незащищенных категорий граждан; через суд добилась признания незаконным занижение объема и нормативов медицинской помощи, а также обеспечения лекарственными препаратами больных, страдающих орфанными заболеваниями; потребовала от региональных властей отменить решение о переводе земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию.