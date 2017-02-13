Анна Осипова, , 23:32 — REGNUM

Последняя политическая новость Армении — заявление оппозиционной партии «Наследие», возглавляемой первым министром иностранных дел Армении Раффи Ованисяном, об участии в парламентских выборах вместе с блоком бывших министров иностранных дел Варданом Осканяном и обороны Сейраном Оганяном. Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян заявил, что «Наследие» идет на выборы с «неравнодушными к судьбе Армении Оганяном и Осканяном». По сути, коалиция станет основной оппозиционной силой на парламентстких выборах. Ни с одним из лидеров коалиции: ни с Оганяном, ни с Осканяном, ни с Ованнисяном президент Армении Серж Саргсян не смог договориться. Правда, сама коалиция неоднородна и у лидеров разный подход, например, к внешней политике. В частности, Раффи Ованисян считается прозападным политиком, а Сейран Оганян считается прорусским. Впрочем, оппозиционные лидеры на этом этапе предпочитают о внешней политике не говорить.

В выходные дни 11−12 февраля прошли съезды разных партий Армении. Партия «Процветающая Армения» провела съезд, на котором торжественно выбрала вернувшегося в политику главного олигарха Армении Гагика Царукяна. Одно появление Царукяна на трибуне вызывает улыбку, об этом «политике» было написано много и часто нелестное. Но часть электората за него на предстоящих выборах проголосует. Царукяна поддерживает бедное нестоличное население страны. Многие эксперты пророчат коалиции Царукяна второе место после правящей Республиканской партии. Это если выборы пройдут по сценарию президента Армени Сержа Саргсяна.

11 февраля состоялся съезд партии «Армянское возрождение». Партии, чей лидер Артур Багдасарян, имеющий отрицательный рейтинг в Армении, тем не менее, обладает свойством возрождаться и всегда оставаться на плаву. Ему тоже пророчат преодоление 5-процентного барьера и, соответственно, проход в парламент. Минимальный процент партия Багдасаряна набрать может, так как имеет определенные договоренности с властями страны и имеет широкую сеть отделений партии во всех областях Армении.

А по сути политический уикенд начался с заседания исполнительного органа правящей Республиканской партии (РПА), после которого пресс-секретарь партии и вице-спикер Парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил, что некоторых известных одиозных личностей в рейтинговых списках не будет. В частности, не будет генерала Манвела Григоряна, бывшего губернатора Сюникской области, печально изветстного Сурика Хачатряна, и бывшего префекта одного из районов Еревана Мгера Седракяна. Все эти деятели вызывают, мягко выражаясь, неприязнь у населения Армении. И правящая партия решила от них хотя бы формально избавиться. Но не от всех. Есть те, политический и финансовый вес которых не позволяет Сержу Саргсяну «избавиться» от них. В рейтинговых списках будут имена и известного по оффшорному скандалу бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна, и брата бывшего министра транспорта Армении Гагика Бегларяна и бывший начальник полиции Алик Саргсян. Словом, старые, хорошо известные личности, которые, по задумке Сарсгяна, должны с помощью своего «авторитета» в своих родных районах принести голоса в общую копилку Республиканской партии.

В конечном счете, в копилку Республиканской партии должны пойти и голоса сторонников Царукяна и Багдасаряна, как бы сильно они не ругали власть и положение вещей в стране. В копилку Саргсяна пойдут также немногочисленные голоса партии «Дашнакцутюн» и блока «Елк». Кстати, блок «Елк», по схеме Саргсяна, должен стать главной прозападной оппозицией Армении, управляемой Саргсяном оппозицией.

Пожалуй, вот и вся армянская предэлекторальная мозаика. Серж Саргсян все разложил на своей маленькой шахматной доске. А вот как сложится в итоге — сегодня сказать трудно. В стране реально сложное социально-экономическое положение, если не сказать, катастрофическое. Неспокойно и в зоне соприкосновения армяно-азербайджанских войск. Все это не прибавляет рейтинга властям Армении. Остается сетовать на старую добрую традицию «предвыборных взяток». Хватит ли денег на воспроизводство власти? Как поведет себя «управляемый» Царукян, если вдруг выяснится, что голосов у него больше, чем у партии Саргсяна? Нет ответа. Ответа нет.