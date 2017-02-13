Понедельник, 13 Февраля 2017 года
09:51:09 МСК

На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры

Политика
Глава Пскова предложил новую схему формирования списков партий на выборах в городские думы Пскова и Великих Лук

Псков, 13 февраля 2017, 08:20 — REGNUM  Глава Пскова Иван Цецерский выступил с законодательной инициативой по внесению изменений в Избирательный кодекс Псковской области, предложив при проведении в регионе выборов депутатов городских округов ввести новый механизм формирования единого списка кандидатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, проект поправок уже поступил в Псковское областное собрание депутатов.

Если поправки будут приняты, то выборы депутатов городских дум Пскова и Великих Лук будут проводиться по такому же принципу, что и выборы в Псковское областное собрание: в общегородскую часть партийного списка войдут лишь трое кандидатов, остальные распределятся по территориальным группам в соответствии с количеством избирательных округов.

«Предлагается, что список кандидатов по единому избирательному округу будет формироваться из общемуниципальной (не менее 1 и не более 3 кандидатов) и территориальных групп (не менее 2 и не более 3 кандидатов). Территории территориальных групп списка будут соответствовать территориям одномандатных избирательных округов. Количество территориальных групп списка кандидатов при выдвижении будет определяться решением партии и насчитывать не менее половины от количества одномандатных избирательных округов», — говорится в пояснительной записке к предложенным поправкам.

По мнению председателя Псковского областного собрания Александра Котова, новый подход должен стимулировать партийцев. «В каждом избирательном округе будет работать кандидат-одномандатник и три кандидата в составе партийного списка территориальной группы. Таким образом мы создаём стимул для работы списочников и привязываем этих партийных кандидатов к избирателю», — отметил он.

Александр Котов не исключил, что поправки в Избирательный кодекс Псковской области будут рассмотрены уже в ближайшее время на сессии областного собрания.

Отметим, что 10 февраля депутаты Псковской городской думы внесли изменения в Устав Пскова, предусматривающие новый принцип формирования представительного органа муниципальной власти: количество избираемых по партийным спискам депутатов сократилось с 13 до 10, при этом число одномандатников напротив увеличилось с 12 до 15. Выборы очередного созыва городской думы по новой схеме пройдут уже в сентябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Думу Пскова хотят переформатировать в пользу одномандатников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы депутатов Псковской городской думы — 2017
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Сергей Митин подготовил заявление для прессы
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры
ПсковРоссия Выборы депутатов Псковской городской думы — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Доверие жителей России к теленовостям снизилось — опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
13.02.17
Михаил НейжмаковУязвимость «ослабленных» губернаторов возрастает
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
Валерий ШаховМинск-обвинитель и его Москва: журналистам смягчили участь и удлинили срок
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
12.02.17
СМИ и политологи ждут отставки новгородского губернатора
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
12.02.17
Станислав ТарасовБлижневосточные «ловушки» для Трампа
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
12.02.17
Владимир Добрынин 148 метров холодной войны
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
КалугаРоссия Проблемы молочной отрасли Экономика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
ещё главное