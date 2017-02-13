На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры

Псков, , 08:20 — REGNUM Глава Пскова Иван Цецерский выступил с законодательной инициативой по внесению изменений в Избирательный кодекс Псковской области, предложив при проведении в регионе выборов депутатов городских округов ввести новый механизм формирования единого списка кандидатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, проект поправок уже поступил в Псковское областное собрание депутатов.

Если поправки будут приняты, то выборы депутатов городских дум Пскова и Великих Лук будут проводиться по такому же принципу, что и выборы в Псковское областное собрание: в общегородскую часть партийного списка войдут лишь трое кандидатов, остальные распределятся по территориальным группам в соответствии с количеством избирательных округов.

«Предлагается, что список кандидатов по единому избирательному округу будет формироваться из общемуниципальной (не менее 1 и не более 3 кандидатов) и территориальных групп (не менее 2 и не более 3 кандидатов). Территории территориальных групп списка будут соответствовать территориям одномандатных избирательных округов. Количество территориальных групп списка кандидатов при выдвижении будет определяться решением партии и насчитывать не менее половины от количества одномандатных избирательных округов», — говорится в пояснительной записке к предложенным поправкам.

По мнению председателя Псковского областного собрания Александра Котова, новый подход должен стимулировать партийцев. «В каждом избирательном округе будет работать кандидат-одномандатник и три кандидата в составе партийного списка территориальной группы. Таким образом мы создаём стимул для работы списочников и привязываем этих партийных кандидатов к избирателю», — отметил он.

Александр Котов не исключил, что поправки в Избирательный кодекс Псковской области будут рассмотрены уже в ближайшее время на сессии областного собрания.

Отметим, что 10 февраля депутаты Псковской городской думы внесли изменения в Устав Пскова, предусматривающие новый принцип формирования представительного органа муниципальной власти: количество избираемых по партийным спискам депутатов сократилось с 13 до 10, при этом число одномандатников напротив увеличилось с 12 до 15. Выборы очередного созыва городской думы по новой схеме пройдут уже в сентябре 2017 года.

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