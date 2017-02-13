«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»

Испанская La Vanguardia продолжает активно пользовать тему «русских хакеров». Ввиду того, что испанские государственные структуры на вторжения в их киберпространство пока не жалуются, газете приходится переживать за партнеров по Евросоюзу

Рим, , 23:22 — REGNUM «Итальянское правительство подозревает, что русские хакеры проникли в его сети и перехватывают почту Министерства иностранных дел, — пишет издание. — Однако русским пока недоступна система шифрования, с помощью которой кодируется вся переписка».

Каким образом итальянцам удалось определить национальную принадлежность интернет-пиратов — неизвестно. По всей видимости, по господствующей марке — сегодня в тренде именно «русские хакеры».

«Нападения начались весной прошлого года и длились в течение четырех месяцев. Есть уверенность, что кодировку хакерам вскрыть не удалось, сообщили источники в итальянской прокуратуре, ведущей дело, — отмечает издание. — В итальянской прокуратуре подтверждают, что Россия причастна к кибератакам».

Подтверждают, естественно, не какие-то конкретные лица с именами, фамилиями, при должностях и в званиях. Информация в СМИ попадает из «анонимных источников, близких к» — все, как обычно.