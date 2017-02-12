СМИ и политологи ждут отставки новгородского губернатора

Великий Новгород, , 22:34 — REGNUM Губернатор Новгородской области Сергей Митин уйдёт в отставку досрочно завтра, 13 февраля. Об этом сообщают новгородские интернет-СМИ со ссылкой на собственные источники, близкие к правительству региона.

Отмечается, что при этом глава региона не будет созывать пресс-конференцию. Официальных сообщений о каких-либо пресс-мероприятиях главы региона, назначенных на 13 февраля, корреспонденту ИА REGNUM пока также не поступало.

Ранее СМИ сообщили о том, что новым губернатором Новгородской области станет генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) Андрей Никитин.

В социальных сетях об уходе Митина с поста главы региона как о деле решённом сообщили и некоторые политологи и политтехнологи. «С особым нетерпением политологи страны ждут завтрашнего дня», — написал на своей странице в Facebook Константин Калачев, отметив, что замена 65-летнего Митина на 37-летнего Никитина «не просто ротация». «Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке. До сих пор Агентство стратегических инициатив рейтинговало других. Инвестиционная привлекательность как основной предмет их интереса. Губернаторы хватались за головы. Кто-то за сердце. Настало время доказать делом связь теории и практики», — отметил Калачев.

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Новгородский политтехнолог Михаил Шимановский заявил, что, по его мнению, решающим фактором в отставке Митина стал конфликт с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым. «В перспективе у нас опять будет «варяг». Будем надеяться, что он учтёт просчёты своего предшественника. И сделает правильные выводы», — написал Шимановский на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможная отставка новгородского губернатора обсуждалась в СМИ с 6 февраля. В правительстве Новгородской области эти сведения опровергали.

Сергей Митин руководит регионом с 2007 года. Очередной, второй по счёту, срок его полномочий истекает 20 октября 2017 года.

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