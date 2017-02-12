Генсек НАТО осудил запуск баллистической ракеты КНДР

Брюссель, , 21:20 — REGNUM Власти КНДР должны отказаться от разработки ракетной программы. Об этом, как передает RT, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя испытания баллистической ракеты вооруженными силами Северной Кореи.

«Я осуждаю запуск баллистической ракеты КНДР, — заявил он. — Это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 г».

Столтенберг добавил, что власти КНДР должны остановить запуски баллистических ракет и воздержаться от дальнейших провокаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Северная Корея осуществила запуск ракеты с территории западной провинции Пхенан. Ракета, пролетев около 500 км, упала в Японское море за пределами территориальных вод Японии.

Власти Японии уже выразили жесткий протест в связи с запуском, после чего был созван экстренный совет нацбезопасности.

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