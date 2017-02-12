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В Туркмении завершилось голосование на выборах президента

Политика
Зарубежные избирательные участки продолжают работать

Ашхабад, 12 февраля 2017, 20:32 — REGNUM  В Туркмении завершилась процедура голосования граждан на выборах главы государства. Участие в нем приняли свыше 3 млн 140,7 тыс. человек или 97,27% избирателей. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщила пресс-служба Центризбиркома этой среднеазиатской страны.

Вместе с тем следует отметить, что на некоторых находящихся за пределами Туркмении избирательных участках голосование все еще продолжается. Сотрудники туркменского ЦИК в настоящее время заняты подсчетом бюллетеней.

Отметим, что пока еще нет никаких данных о том, удалось ли кому-либо из девяти кандидатов, претендующих на кресло главы государства, заполучить 50% голосов пришедших на выборы туркменистанцев, или же Центризбиркому придется проводить второй тур президентских выборов. По предварительной информации, результаты голосования будут озвучены 13 февраля 2017 года в 10:00 по местному времени (08:00 мск).

ИА REGNUM напоминает, что на пост президента Туркмении претендуют нынешний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, банкир Бекмырат Аталыев, один из лидеров «Аграрной партии» Дурдыгылыч Оразов, зампредседателя Гособъединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, замглавы Марыйской области Джуманазар Аннаев, замглавы Дашогузской области Меретдурды Гурбанов, директор Сейдинского НПЗ Рамазан Дурдыев, начальник главного управления экономики и развития Ахалской области Сердар Джелилов и гендиректор ГП «Гарабогазсульфат» Сулейманнепес Нурнепесов.

Отметим, что по мнению международных наблюдателей, выборы президента Туркмении проходили «в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне». В то же время туркменские правозащитники пишут об активном использовании административного ресурса в пользу одного из кандидатов.

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