ЛНР: Группа разведчиков ВСУ могла быть уничтожена

Луганск, , 19:58 — REGNUM Любое несанкционированное проникновение вооруженных людей на территорию Луганской народной республики (ЛНР) немедленно пресекается, так как расценивается как провокация. Об этом сообщили в погранслужбе ЛНР, добавив, что группа украинских разведчиков, которую ищут ВСУ, могла быть уничтожена.

«Такого рода инциденты периодически происходят, мы даем жесткий отпор, — сказали в погранслужбе ЛНР «Интерфаксу». — Скорее всего, с этой разведгруппой противника получилось так же».

При этом в Совете министров ЛНР добавили, что власти республики не в курсе судьбы украинских разведчиков.

«Никаких специальных докладов в отношении данной группы не поступало, — сказал источник. — Скорее всего, к этим нарушителям был применен общий порядок, и, если они оказали вооруженное сопротивление во время задержания, то, скорее всего, были уничтожены ответным огнем».

11 февраля пресс-офицер группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что вышедшая на задание группа разведчиков ВСУ не вернулась в расположение и не вышла на связь.

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций», — заявил Завтонов. По имеющимся данным, военнослужащие не вышли на связь в установленное время.

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