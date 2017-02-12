Эрдоган: В городе Эль-Баб идут уличные бои

Войска Турции вошли на территорию Сирии в августе 2016 г. в рамках операции «Щит Евфрата»

Анкара, , 18:24 — REGNUM Сирийский Эль-Баб полностью блокирован, в городе идут уличные бои. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Бахрейн, который станет первым пунктом его поездки по странам Залива.

«После того, как стратегически значимый комплекс городской больницы был очищен от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), полное освобождение города — это дело ближайшего времени, — подчеркнул глава государства. — Террористы покидают город».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, войска Турции вошли на территорию Сирии в августе 2016 г. в рамках операции «Щит Евфрата». Целью заявленной кампании была борьба с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также противостояние курдским ополченцам.

В рамках этой операции продолжается осада города Эль-Баб, удерживаемого террористами с 2013 года.

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