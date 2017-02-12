Путин поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии

Москва, , 17:42 — REGNUM Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил экс-главу министерства иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента страны. Об этом сообщает в воскресенье, 12 февраля, пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю избрания Федеральным президентом ФРГ», — говорится в сообщении.

Глава РФ выразил уверенность, что деятельность нового президента Германии будет способствовать развитию российско-немецких отношений, продуктивному сотрудничеству в различных областях в интересах народов 2-х стран, «в русле укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте и во всем мире».

Кроме того, Путин пригласил Штайнмайера посетить Российскую Федерацию в удобное для него время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, за которого проголосовали более 930 членов Федерального собрания из 1239 парламентариев, был избран новым президентом страны.

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