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Наибольшая явка на выборах президента зафиксирована в центральной Туркмении

Политика
В других регионах явка также предельно высока
Толпа
James Cridland
Толпа

Ашхабад, 12 февраля 2017, 17:05 — REGNUM  В Туркмении продолжаются выборы главы государства. На 17:00 по местному времени (15:00 мск) участие в голосовании успели принять свыше 3,04 млн человек или 94,17% от общего количества избирателей. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщила пресс-служба Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов этой среднеазиатской страны.

Наибольшую активность при этом проявили жители Ахалскому велаята (бывшей Ашхабадской области) — проголосовали 96,64% зарегистрированных избирателей, а также проживающие в туркменской столице граждане — 95,83%.

Высокая явка зафиксирована и в других регионах Туркмении: по Балканскому велаяту (бывшей Балканской области) — 94,92%, по Марыйскому велаяту (бывшей Марыйской области) — 95,54%, по Лебапскому велаяту (бывшей Чарджоуской области) — 92,95% и по Дашогузскому велаяту (бывшей Ташаузской области) — 91,06%.

ИА REGNUM напоминает, что на высший государственный пост Туркмении претендуютhttps://regnum.ru/news/polit/2222463.html девять кандидатов: действующий президент Бердымухамедов, банкир Бекмырат Аталыев, представитель «Аграрной партии» Дурдыгылыч Оразов, зампредседателя Гособъединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, замглавы Марыйской области Джуманазар Аннаев, замглавы Дашогузской области Меретдурды Гурбанов, директор Сейдинского НПЗ Рамазан Дурдыев, начальник главного управления экономики и развития Ахалской области Сердар Джелилов и гендиректор ГП «Гарабогазсульфат» Сулейманнепес Нурнепесов.

В соответствии с законодательством Туркмении, на выборах главы государства отсутствует порог явки, поэтому вне зависимости от того, сколько граждан этой страны придут на избирательные участки, выборы будут признаны состоявшимися. При этом победителем будет объявлен кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Туркменистанцы имеют возможность проголосовать на 2587 избирательных участков, из которых 39 открыты при туркменских дипломатических миссиях за рубежом. Голосование завершится сегодня, 12 февраля, в 19:00 (17:00 мск).

За выборами президента Туркмении наблюдают свыше 3200 местных наблюдателей, а также делегации ШОС, СНГ, ОБСЕ, Совета Федерации Федерального Собрания России, парламента Ирана и ряда других стран и международных организаций.

Отметим, что ранее международные правозащитные организации выражали сомнения по поводу честности и открытости выборного процесса в этой среднеазиатской стране. Туркменские неправительственные организации и оппозиционные СМИ также жалуются на нарушения, происходящие в процессе голосования на выборах главы туркменского государства. Иностранные эксперты тоже придерживаются мнения, что исход выборов в Туркмении предрешен — президентом вновь станет Гурбангулы Бердымухамедов, получивший 89% голосов избирателей в 2007 году и 97% — в 2012 году.

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Выборы президента Туркменистана
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