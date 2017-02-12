ЦИК Туркмении: на выборах президента проголосовали 87% избирателей

Голосование продлится до 19:00 по местному времени (17:00 мск)

Ашхабад, , 16:02 — REGNUM По данным Центральной избирательной комиссии Туркмении, на выборах президента республики явка составила уже 87%. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает туркменский ЦИК.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) явка избирателей на выборах президента превысила 87%. Таким образом на выборах проголосовали уже 2,8 млн человек из 3,2 млн внесенных в избирательные списки.

По туркменскому законодательству победа достанется тому из кандидатов, кто наберет более половины голосов избирателей, пришедших на выборы. Порога явки для признания выборов состоявшимися в Туркмении нет.

За пост президента Туркмении борются девять человек. Фаворит гонки — действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов. Его конкуренты — депутат парламента Бекмырат Аталыев (Партия промышленников и предпринимателей, является председателем правления Акционерного коммерческого банка (Рысгал»), Дурдыгылыч Оразов (Аграрная партия), заместитель главы Марыйского велаята Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат парламента Рамазан Дурдыев, заместитель главы Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Государственного концерна «Туркменхимия» Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.