El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»

Мадрид, , 14:58 — REGNUM «Владимир Путин рассматривает возможность возвращения Эдварда Сноудена в Соединенные Штаты в качестве «подарка» Дональду Трампу, — пишет газета. — Известно, что еще в 2013 году Трамп заявлял, что «если бы он стал президентом США, он бы непременно вернул «этого стукача, шпиона и предателя».

Корреспондент издания Пабло Прадо считает, что «теперь пришло время реализовать эти обещания — ради укрепления складывающихся позитивных отношений между Трампом и Путиным, последний может пойти на передачу Сноудена Штатам».

Правда, журналист не уверен в том, что все произойдет именно так, как он предполагает, поскольку «несмотря на эти разговоры, Сноудену недавно был продлен вид на жительство в России на три года».