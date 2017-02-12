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«Ось черноморского региона — это Россия и Турция»

Политика
В регионе Черного моря наблюдается жёсткая конкуренция, и никакого согласия в этом регионе нет и не будет в дальнейшем

Великий Новгород, 12 февраля 2017, 14:54 — REGNUM  «Главная ось в Черноморском регионе — это Россия и Турция», — такое мнение высказал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в рамках Зимней школы «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность».

«В регионе Черного моря наблюдается жёсткая конкуренция, и никакого согласия в этом регионе нет и не будет в дальнейшем», — отметил эксперт. «Положение дел в Черноморском регионе в наибольшей степени показывает деградацию мирового порядка, и мы находимся в начале длительного периода смуты». Однако, по мнению Колерова, несмотря на состояние высокой напряженности, не стоит исключать совместное решение общих тактических вопросов в этом регионе.

По его словам, в регионе Чёрного моря произошли важные изменения, которые в ближайшее время будут диктовать политическую повестку дня. «Во-первых, это — Крым. Принадлежность полуострова России останется прежней, и необходимо учитывать, что Крым в составе РФ по факту делает российским также Азовское море».

«Во-вторых, не изменится положение Абхазии и Южной Осетии. Важную роль в этом регионе играет статус Карабаха». По прогнозам Колерова, Карабах будет признан независимым.

Еще одним фактором напряженности является Турецкая Республика Северного Кипра. Усилиями Европейского союза был продавлен проект объединения греческого и турецкого Кипра, но президент Турции Реджеп Эрдоган фактически наложил вето на эту идею, показав, что турецкие войска останутся на острове и Северный Кипр останется непотопляемым авианосцем Турции, точно так же как Южный Кипр — непотопляемый авианосец Великобритании.

Значимой остается проблема Курдистана, который важен не столь для судьбы Сирии, сколько для судьбы Турции. Как отметил Колеров, «независимый Курдистан» является западным проектом и потому он имеет больше шансов на выживание, нежели он был бы проектом российским. «Курдистан более всего толкает Турцию на скептический союз с России», — отметил Модест Колеров.

Таким образом, главная ось в Черноморском регионе — это военно-политическое соперничество, экономическое сотрудничество и холодный мир между Россией и Турцией.

Напомним, Зимняя школа CIRP «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность» проходила в Великом Новгороде с 6 по 9 февраля. В мероприятии приняли участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов Белоруссии, Грузии, Польши, Казахстана, Таджикистана, Турции, Прибалтики и разных регионов России..

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