Глава Латиноамериканского банка развития призвал усилить интеграцию

Гавана, , 13:56 — REGNUM Глава Латиноамериканского банка развития Энрике Гарсиа Родригес призвал усилить региональную интеграцию в качестве ответа на реалии, с которыми сталкивается Латинская Америка. Это заявление он сделал в Гаванском университете, где выступал с лекцией, сообщает Prensa Latina.

Среди ключевых задач региона Энрике Гарсиа Родригес назвал необходимость достижения ежегодного экономического роста на 5% или 6% и сокращение бедности. Латиноамериканский банк развития, именуемый также Андской корпорацией развития, — это международная кредитно-финансовая организация, созданная в форме акционерного общества с целью поддержки развития и региональной интеграции андских стран. Организация была создана в 1970 году, в ее состав входят 19 стран: 17 из Латинской Америки и Карибского бассейна, плюс Испания и Португалия. А также, 22 частных банка из стран данного региона.