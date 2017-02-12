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Глава Латиноамериканского банка развития призвал усилить интеграцию

Политика
В ответ на новые международные вызовы

Гавана, 12 февраля 2017, 13:56 — REGNUM   Глава Латиноамериканского банка развития Энрике Гарсиа Родригес призвал усилить региональную интеграцию в качестве ответа на реалии, с которыми сталкивается Латинская Америка. Это заявление он сделал в Гаванском университете, где выступал с лекцией, сообщает Prensa Latina.

Среди ключевых задач региона Энрике Гарсиа Родригес назвал необходимость достижения ежегодного экономического роста на 5% или 6% и сокращение бедности. Латиноамериканский банк развития, именуемый также Андской корпорацией развития, — это международная кредитно-финансовая организация, созданная в форме акционерного общества с целью поддержки развития и региональной интеграции андских стран. Организация была создана в 1970 году, в ее состав входят 19 стран: 17 из Латинской Америки и Карибского бассейна, плюс Испания и Португалия. А также, 22 частных банка из стран данного региона.

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Региональная интеграция стран Латинской Америки и Карибского
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