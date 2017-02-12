В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты

Кито, , 13:35 — REGNUM Глава Национального избирательного совета Эквадора (CNE) Хуан Пабло Посо объявил, что после 8 февраля социологические компании не смогут предать гласности данные по рейтингам кандидатов в президенты страны. Нарушившие это распоряжение будут оштрафованы на сумму от пяти до двадцати тысяч долларов, сообщает «Эквадор сегодня».

. 19 февраля в стране пройдут президентские выборы, в которых нынешний президент страны — Рафаэль Корреа — участия не принимает. С 00:00 17 февраля в Эквадоре прекращается любая предвыборная активность, также будет действовать сухой закон.

Кандидатом от правящих сил является Ленин Морено. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным соцопросов, основным соперником Морено является оппозиционный правый лидер Гильермо Лассо. Но генерал и «друг индейцев» Пако Монкайо набирает рейтинг у избирателя и в столице страны идет практически вровень с Морено. Уже сейчас понятно, что эти президентские выборы не будут легкими для команды Рафаэля Корреа.

В случае победы правого кандидата — Гильермо Лассо — страну ожидают серьезные перемены, в том числе, смена политического вектора, включая отказ от ориентации на Боливарианский альянс. Кроме этого, как сообщает The Guardian, Лассо пообещал в случае победы лишить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжуа убежища в посольстве Эквадора в Лондоне.

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