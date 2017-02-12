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Ямал готовится к 70 избирательным кампаниям

Политика
В сентябре жителям ЯНАО предстоит выбрать глав 25 муниципалитетов и парламенты в 43 муниципальных образованиях

Салехард, 12 февраля 2017, 12:53 — REGNUM  На Ямале в этом году пройдет 70 избирательных кампаний. Запланированы довыборы на один мандат в Заксобрание ЯНАО, глав муниципальных образований и районных парламентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ЯНАО.

В 2017 году на территории автономного округа ожидаются плановые выборы в Надымском, Ямальском, Красноселькупском, Приуральском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском районах. Необходимо избрать глав 25 муниципалитетов и парламенты в 43 муниципальных образованиях. Через два месяца, в апреле ожидаются досрочные выборы главы поселка Пурпе. В единый день голосования 10 сентября пройдут довыборы в Заксобрание ЯНАО по одномандатному округу №6 — «единоросс» Сергей Мазанов сдал мандат в связи с переездом. А также довыборы по одномандатному округу № 18 в Салехарде.

«Не считая довыборов в Заксобрание, избирательная кампания на Ямале в этом году пройдет в парламетах первого уровня, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM грядущую кампанию в ЯНАО политолог Евгений Забродин. — Сюрпризы маловероятны. Это будет, скорее, подготовка к выборам президента в 2018 году. Интересное соперничество между кандидатами, возможно, развернется в Ямальском районе, но там есть абсолютный лидер. Отмечу, что за последние три года в ЯНАО проходили выборы различных уровней и всегда они показывали стабильный результат и неизменное лидерство «Единой России». Чтобы преломить ситуацию, должно произойти нечто экстраординарное. В кампании 2017 года постараются проявить себя ЛДПР и КПРФ. Что касается «Справедливой России», то их намерения пока покрыты мраком. Работы малых, непарламентских партий в Ямало-Ненецком автономном округе не видно. И если проявится в кампании 2017 года оппозиционная деятельность, то скорее всего она будет несистемной и связанной с ситуативными вещами, но не с серьезной политической деятельностью».

Напомним, согласно окончательным итогам, обнародованным председателем избиркома ЯНАО Андреем Гибертом, на выборах 2016 года в голосовании за депутатов Госдумы и Тюменской областной думы приняли участие около 70% ямальцев.

За «Единую Россию» проголосовало чуть больше 66% избирателей, за ЛДПР — более 14%, за КПРФ — 6,5%, 6 с половиной процента, за «Справедливую Россию» — 4% .

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Единый день голосования 10 сентября 2017 г
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