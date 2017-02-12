«Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» не участвуют в перегорах в Женеве

Дамаск, , 11:30 — REGNUM Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции обнародовал окончательный состав делегации, которая примет участие на межсирийских переговорах под эгидой Организации Объединенный Наций в Женеве (Швейцария). Списочный состав делегации был опубликован координатором ВКП по работе со средствами массовой информации в социальных сетях сегодня, 12 февраля.

Всего в списке 20 оппозиционеров. Из них 10 — представители политических оппозиционных движений и 10 полевых командиров.

Примечательно, что в списке нет представителей группировок «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам».

Координатор ВПК заявил, что список оппозиционной делегации на переговорах в Женеве окончательный. Он был составлен по итогам консультации ВКП в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Консультации проходили 10−11 февраля. При этом представитель ВПК отметил, что в список ещ1 могут внести изменения.

Напомним, на межсирийских переговорах в Астане (Казахстан) присутствовал глава «Джейш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш. Представители «Ахрар аш-Шам» тогда в переговорах также не участвовали.