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ЦИК Туркмении: явка на выборах президента превысила 51%

Политика
Более половины избирателей проголосовали в первые четыре часа выборов
Выборы
Congress of local and regional authorities
Выборы

Ашхабад, 12 февраля 2017, 11:06 — REGNUM  За первые четыре часа выборов президента Туркмении явка избирателей превысила 51%. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает Центральная избирательная комиссия Туркмении.

ЦИК сообщил, что к 11:00 по местному времени проголосовало 51,45% избирателей. Это один миллион 661 тысяча 342 человека. Всего в Туркмении по данным МВД 3,2 млн избирателей.

Сегодня Туркмения выбирает президента. Избирательные участки открылись по всей страны в 7:00 по местному времени (5:00 мск). Всего участков 2587, из них 39 0 при туркменских дипломатических миссия за рубежом.

Всего в списки избирателей внесены три миллиона 223 тысячи 455 человек. Согласно туркменскому законодательству, порога явки на выборах президента нет, то есть она состоятся при любом уровне явки.

Победа достанется тому из кандидатов, кто наберет более половины голосов избирателей, пришедших на выборы.

С большой долей вероятности победит действующий президента Гурбангулы Бердымухамедов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркмении начались президентские выборы

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Выборы президента Туркменистана
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