Воскресенье, 12 Февраля 2017 года
09:35:09 МСК

Дональд Трамп посетит Урал?

Политика
Екатеринбуржцы вышли на митинг в поддержку Трампа. Среди организаторов акции — профессор, поэт и политолог

Екатеринбург, 12 февраля 2017, 08:29 — REGNUM  В центре Екатеринбурга 11 февраля прошла акция в поддержку президента США Дональда Трампа. Около 20 человек поздравили его с вступлением в должность и выразили надежду на то, что озвученные им в ходе предвыборной кампании намерения будут реализованы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициаторами акции стали доктор философских наук Вадим Егоров, художник и поэт Андрей Козлов и политолог Татьяна Бутакова. Митинг собрал около 20 человек. Возле памятника основателям Екатеринбурга активисты соорудили и временный памятник Трампу.

Участники акции заявляют, что поддерживают намерения Трампа отменить антироссийские санкции. Также они поддерживают озвученное им ранее несогласие с прежней политической позицией США и с попытками навязывания Штатами своей воли всему миру.

Участники митинга ждут Трампа в гости, в Екатеринбург и Свердловскую область. Чтобы организовать этот визит, они собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву.

А между тем, как показывают события последних дней, надежды на Трампа могут не оправдаться. В конце января он уже заявил о том, что говорить о снятии антироссийских санкций преждевременно. Таким образом, по сути, он продолжает антироссийскую политику.

Ранее по теме: Дональд Трамп считает преждевременной отмену антироссийских санкций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
ЕкатеринбургРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Елена КовачичГлавная актриса Советского Союза
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Анна Алябьева «Москва слезам не верит» — здесь весь мой жизненный опыт»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
11.02.17
«Ливерпуль» одержал долгожданную победу
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
Иван КузнецовХроника турбулентной Америки. Оппозиция наносит ответный удар
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
11.02.17
ВКС РФ помогли сирийским военным освободить Тадеф
ДамаскСирия Участие ВС РФ в борьбе против «Исламского государства» Общество
NB!
11.02.17
Новак: Белоруссия должна погасить долг за российский газ
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
11.02.17
Станислав СтремидловскийПольское видение «европейской солидарности» подталкивает Москву к США
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
11.02.17
Анатолий КошкинРузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
11.02.17
Юрий БаранчикМинск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
11.02.17
Елена ХаненковаЖертва голодного большинства, приводящая к победе
Нью-ДелиИндия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
11.02.17
Станислав ТарасовПочему Алиев рвется на «европейский экспресс»
БакуАзербайджан Азербайджан идет в Европу Политика
ещё главное