Дональд Трамп посетит Урал?

Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM В центре Екатеринбурга 11 февраля прошла акция в поддержку президента США Дональда Трампа. Около 20 человек поздравили его с вступлением в должность и выразили надежду на то, что озвученные им в ходе предвыборной кампании намерения будут реализованы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициаторами акции стали доктор философских наук Вадим Егоров, художник и поэт Андрей Козлов и политолог Татьяна Бутакова. Митинг собрал около 20 человек. Возле памятника основателям Екатеринбурга активисты соорудили и временный памятник Трампу.

Участники акции заявляют, что поддерживают намерения Трампа отменить антироссийские санкции. Также они поддерживают озвученное им ранее несогласие с прежней политической позицией США и с попытками навязывания Штатами своей воли всему миру.

Участники митинга ждут Трампа в гости, в Екатеринбург и Свердловскую область. Чтобы организовать этот визит, они собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву.

А между тем, как показывают события последних дней, надежды на Трампа могут не оправдаться. В конце января он уже заявил о том, что говорить о снятии антироссийских санкций преждевременно. Таким образом, по сути, он продолжает антироссийскую политику.

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