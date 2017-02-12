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Абэ: запуск Пхеньяном баллистической ракеты абсолютно неприемлем

Политика
Запуск ракеты был осуществлен как раз во время встречи Абэ с Трампом

Майами, США, 12 февраля 2017, 08:21 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ охарактеризовал запуск северокорейской баллистической ракеты, как «абсолютно неприемлемый». Слова Абэ приводит сегодня, 12 февраля, The Press Enterprise.

Глава японского правительства находится в американском штате Флорида, где он встречается с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсуждали японо-американское сотрудничество, а также будущее тихоокеанского региона.

Когда поступила информация о запуске северокорейской баллистической ракеты, которая упала в Японское море недалеко от берегов Японии, Абэ заявил, что подобные действия Пхеньяна абсолютно неприемлемы.

Также Абэ заявил, что Трамп выразил ему полную поддержку и подчеркнул, что США всегда, «на 100%» будут на стороне Японии.

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