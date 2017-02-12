Трамп: Хочу, чтобы все поняли: Япония — великий союзник США

Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал Японию «великим союзником» США. Об этом глава Белого дома заявил на совместной с премьер-министром Синдзо Абэ пресс-конференции, состоявшейся вечером субботы, 12 февраля, передает агентство Reuters.

«Я просто хочу, чтобы все поняли и в полной мере осознали, что Соединенные Штаты Америки выступают за Японию, нашего великого союзника, на 100 процентов», — сообщил прессе американский президент.

Совместное обращение к прессе лидеры двух стран сделали после того, как стало известно об очередном испытании Северной Кореи. Как сообщалось ранее, КНДР выпустило одну из ракет утром субботы, 12 февраля, в 07:55 местного времени. Ракета пролетела около 500 км и опустилась в акватории Японского моря, не долетев до территориальных вод Японии.

Власти Японии выразили в связи с инцидентом жесткий протест. Премьер-министр страны Абэ призвал все ведомства быть готовыми к любому развитию событий. В свою очередь в Южной Корее пообещали соразмерно ответить и наказать КНДР.

Между тем в США сомневаются в том, что Пхеньяном была запущена межконтинентальная ракета. А такому выводу в Белом доме пришли анализируя дальность полета. Вероятно, это была ракета средней дальности типа «Мусудан».

Читайте ранее в этом сюжете: Реакция США на запуск ракеты КНДР: Белый дом встревожен, Трамп информирован