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В Туркмении начались президентские выборы

Политика
ЦИК должна огласить информацию об итогах выборов не позднее чем на седьмой день после их проведения

Ашхабад, 12 февраля 2017, 06:11 — REGNUM  Сегодня, 12 февраля, началось голосование на президентских выборах в Туркмении. В республике уже открылось 2578 избирательных участков, сообщает комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК).

В 7:00 по местному времени (в 5:00 по московскому) на участниках начали принимать первых избирателей. Закроют их в 19:00 (17:00 по мск). Граждане Туркмении, находящиеся за рубежом, тоже смогут проголосовать: в избирательных участках при дипмиссиях. Всего будет открыто 39 таких пунктов.

За право возглавить страну борются девять кандидатов. Действующий президент Гурбангула Бердымухамедов представляет Демократическую партию, депутат парламента Бекмырат Аталыев — Партию промышленников и предпринимателей. Аталыев является председателем правления Акционерного коммерческого банка «Рысгал». Дурдыгылыч Оразов выдвинут от Аграрной партии. Трое этих кандидата на пост главы государства впервые в истории современной Туркмении выдвинуты политическими партиями.

В президентской гонке также участвуют заместитель главы Марыйского велаята Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат парламента Рамазан Дурдыев, заместитель главы Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Государственного концерна «Туркменхимия» Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

В законодательстве Туркмении отсутствует пункт о минимальной явке, при которой выборы могут быть признаны состоявшимися. Поэтому победит тот кандидат, который наберет более половины голосов избирателей.

Как ранее писало ИА REGNUM, предвыборная кампания была проведена с соблюдением всех международных стандартов, каждый этап был реализован своевременно. А мониторингом выборов будут заниматься, помимо прочих, иностранные наблюдатели из миссии СНГ, Шанхайской Организации Сотрудничества, ООН, Организации исламского сотрудничества, группы оценщиков Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Туркменистана выберут президента на всенародном голосовании

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Выборы президента Туркменистана
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