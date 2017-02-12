Сеул намерен «наказать» Пхеньян за пуск ракеты соразмерными действиями

Пока остается неясным, была ли это ракета малого или среднего радиуса действия

Сеул, , 05:45 — REGNUM

Правительство Республики Корея в сотрудничестве с международным сообществом намерено принять все необходимые меры для того что чтобы ответить на действия запустившей в сторону японских островов ракету Северной Кореи. Об этом заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр страны Хван Гё Ан, сообщает в воскресенье, 12 февраля, южнокорейское агентство «Рёнхап».

«Наше правительство в тандеме с международным сообществом делает все возможное для обеспечения соразмерных ответных действий, чтобы наказать КНДР (за его запуск ракеты)», - заявил Ан, выступая на ежедневной встрече с должностными лицами.

По данным источника, вероятнее всего, запущенный Пхеньяном снаряд не являлся межконтинентальной баллистической ракетой. Эксперты устанавливают, была ли это ракета среднего радиуса действия типа «Мусудан» или же малого радиуса типа «Нодон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея осуществила запуск ракеты утром 12 февраля с территории западной провинции Пхенан. Ракета, пролетев около 500 км, упала в Японское море за пределами территориальных вод Японии.

Японские власти уже выразили жесткий протест в связи с запуском, после чего был созван экстренный совет нацбезопасности. Отсутствующий в настоящее время по причине официального визита в США премьер-министр Японии СиндзоАбэ призвал быть готовыми к любому сценарию развития событий.

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