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Запуск КНДР баллистической ракеты: Япония созвала Совет нацбезопасности

Политика
Экстренно. Премьер-министр Японии в нем принимать участие не будет, так как находится в США

Токио, 12 февраля 2017, 05:07 — REGNUM  В связи с запуском баллистической ракеты с западного побережья Северной Кореи Япония экстренно созвала Совет национальной безопасности. Об этом заявили в правительстве страны на пресс-конференции.

Сам глава правительства Синдзо Абэ сейчас находится с официальным визитом в США, поэтому в заседании принимать участие не будет. Однако он уже распорядился о том, чтобы все профильные ведомства собрали необходимую информацию о запуске ракеты и готовились к любому неожиданному развитию ситуации.

Так, в заседании Совета национальной безопасности принимать участие будут, в первую очередь, главы и представители министерства обороны и министерство иностранных дел.

Японское издание «Киодо» в это время срочно сообщает, власти страны просят ООН направить КНДР «жесткое послание» Пеньяну в связи с запуском ракеты.

Ранее ИА REGNUM передавало, что с военной базы, расположенный на западном побережье Северной Кореи, был осуществлен запуск баллистической ракеты. По информации Японии, ракета пролетела 500 километров и упала в Японском море до японских территориальных вод.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что Токио считает действия Северной Коре недопустимыми и провокационными, Япония выразила жесткий протест.

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