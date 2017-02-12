Премьер-министр Японии: Необходимо быть готовыми к любому развитию событий

Токио, , 05:05 — REGNUM



В связи с запуском Северной Кореей баллистической ракеты всем ведомствам и структурам Японии необходимо тщательно изучить всю имеющуюся информацию и быть готовымы к действиям при любом сценарии развития событий. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся в настоящий момент с визитом в США. О реакции Токио сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

Согласно переданному Абэ приказу, все ведомствам необходимо «осуществлять сбор информации и быть полностью готовым к любым непредвиденные ситуациям». Ранее Суга заявил о том, что выпущенная с территории КНДР ракета упала в акватории Японского моря за пределами территориальных вод страны.

Согласно заявлению министра обороны Японии Томоми Инады, ведомство внимательно следит за развитием ситуации. В минобороны тщательно собирают и анализируют имеющуюся по запуску информацию.

Как ранее сообщало ИА РЕгнум, в правительстве Японии назвали действия КНДР недопустимой провокацией и выразили в связи с этим «жесткий протест». Баллистическая ракета Северной Кореи была выпущено с территории северной провинции страны в сторону Японии. Пролетев расстояние около 500 км, она упала в Японском море за пределами территориальных вод страны.

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