Япония выразила жесткий протест из-за запуска баллистической ракеты КНДР

Токио, , 04:38 — REGNUM Япония назвала запуск баллистической ракеты Северной Кореей недопустимым действием и выразила протест. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга во время пресс-конференции.

«Неоднократные провокационные действия со стороны КНДР недопустимы, мы заявили жесткий протест», — заявила Суга.

Сегодня в 7:55 по местному времени (в 2:55 по московскому) Северная Корея осуществила запуск баллистической, сообщили в Генеральном штабе Южной Кореи. Отмечалось, что пуск был произведен с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто.

Как писало ИА REGNUM, позднее южнокорейские военные сообщили о том, что ракета упала в Японское море. Власти Японии позже тоже заявили, что ракета, запущенная КНДР, пролетела 500 километров и упала в море. Она не достигла территориальных вод и упала за их пределами.

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