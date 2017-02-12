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Япония выразила жесткий протест из-за запуска баллистической ракеты КНДР

Политика
«Неоднократные провокационные действия со стороны КНДР недопустимы»

Токио, 12 февраля 2017, 04:38 — REGNUM  Япония назвала запуск баллистической ракеты Северной Кореей недопустимым действием и выразила протест. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга во время пресс-конференции.

«Неоднократные провокационные действия со стороны КНДР недопустимы, мы заявили жесткий протест», — заявила Суга.

Сегодня в 7:55 по местному времени (в 2:55 по московскому) Северная Корея осуществила запуск баллистической, сообщили в Генеральном штабе Южной Кореи. Отмечалось, что пуск был произведен с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто.

Как писало ИА REGNUM, позднее южнокорейские военные сообщили о том, что ракета упала в Японское море. Власти Японии позже тоже заявили, что ракета, запущенная КНДР, пролетела 500 километров и упала в море. Она не достигла территориальных вод и упала за их пределами.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Японии: выпущенная КНРД ракета упала в Японском море

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