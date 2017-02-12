«Разговоры о распаде Боснии и Герцеговины — намеренное обострение ситуации»

Сараево, , 04:19 — REGNUM Заявления о распаде Боснии и Герцеговины (БиГ) преувеличены. Такое мнение выразил российской посол в этой стране Пётр Иванцов в интервью ТАСС.

По его словам, разговоры о распаде государства не просто преувеличены, но и ведутся с тем, чтобы намеренно нагнетать напряженность в Боснии и Герцеговине. Таким образом те, кто делают подобные заявления, хотят отвлечь внимание местной общественности, международного сообщества от серьезных социальных, экономических проблем, проблем безопасности и радикализма, сказал Иванцов.

«В этой связи часто вспоминают и о «референдумах» в Республике Сербской, стремясь подать само упоминание о них как о главной угрозе для БиГ», — отметил дипломат.

Он заверил, что сербское руководство настроено на реализацию Дейтонского мирного соглашения, окончившего гражданскую войну в республике.

Напомним, что ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о скором распаде Боснии и Герцеговины, что может привести к новой войне на Балканах и усилению конфронтации России и Запада. Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) в преддверии празднования Дня Республики сказал, что БиГ как страна не имеет шансов на успех, выход из сложившейся ситуации заключается в мирном разделении на независимые государства.