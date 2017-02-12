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Сеул: Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты

Политика
Ни тип ракеты, ни траекторию ее полета установить пока не удалось

Пхеньян, 12 февраля 2017, 03:14 — REGNUM  Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает Yonhap со ссылкой на Генеральный штаб Южной Кореи.

Тип ракеты определить пока не удалось. Отмечает, что запуск был осуществлен в 7:55 по местному времени из северной провинции Пхенан.

Траектория полета баллистической ракеты пока тоже пока не опеределны, заявили в генштабе Южной Кореи.

Напомним, что в июне 2016 года КНДР запустила две баллистические ракеты с дальностью в 4 тыс. километров. Оба записка оказались неудачными — ракеты упали в Японское море. Однако это инцидент резко осудило международное сообщество.

Как передавало ИА REGNUM, в Южной Кореи ранее выразили опасения по поводу того, что в преддверии Дня рождения отца нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына — Ким Чер Ира, который отмечается 16 февраля, Пхеньян может пойти на провокации.

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