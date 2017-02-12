Эр-Рияд: Сирийская оппозиция формирует единую делегацию к встрече в Женеве

Эр-Рияд, , 02:12 — REGNUM 20 февраля в Женеве состоятся переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. В связи с этим Высший комитет по переговорам (ВКП, эр-риядская группа) сирийской оппозиции начал формирование единой делегации для участия в дискуссии. Об этом стало известно из коммюнике, которое было опубликовано после встречи представителей оппозиции САР в столице Саудовской Аравии.

В переговорах в Женеве примет участие в общей сложности 21 делегат, среди которых представители вооруженных группировок, члены ВКП, независимые оппозиционеры и делегации из России и Египта. Из 21 участника переговоров половина — от боевиков, следует из опубликованного документа.

Мухаммед Сабра возглавит переговоры. Один из руководителей Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (стамбульская группа) Сирии Наср аль-Харири возглавит делегацию, в которую войдут 20 советников в области военных и политических вопросов.

Напомним, что в Женеве последние переговоры по Сирии прошли в апреле 2016 года и завершились без результатов. Потом в конце января текущего года встрече состоялась в Астане, где принимали участие представители официального Дамаска, Москвы, Тегерана и Анкары. Тогда удалось принять итоговое коммюнике по контролю за соблюдением перемирия.

Последний раз в течение двух дней 10−11 февраля в Эр-Рияде прошло заседание сирийской оппозиции. В этом мероприятии принимали участие члены Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил САР, Высшего комитет по переговорам и вооруженные группировки, которые ранее были на переговорах в Казахстане.