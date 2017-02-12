ВСУ потеряла разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой

Киев, , 01:18 — REGNUM Вышедшая на задание группа разведчиков вооруженных сил Украины не вернулась в расположение и не вышла на связь. Об этом в субботу, 11 февраля, в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-офицер группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов.

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций», — заявил Завтонов. По имеющимся данным, военнослужащие не вышли на связь в установленное время.

Поисковые группы ВСУ пытаются установить связь с потерянными силовиками. По словам Завтонова, раскрыть более подробную информацию на данные момент не представляется возможным.

Пресс-офицер пообещал оперативно обнародовать любую, проверенную на 100% информацию по этому поводу.

Между тем ситуация на линии разграничения в Луганской области остается напряженной. Только за последние сутки, 11 февраля, по позициях народной милиции ЛНР было выпущено более 80 снарядов, сообщил «Луганскому информационному центру» официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Кроме того, ранее 9 января, комментируя информацию о пропаже солдат ВСУ, Марочко выразил предположение о том, что вскоре потерянные Киевом солдаты пополнят ряды военнослужащих ЛНР для борьбы с украинским терроризмом.