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СМИ: Юнкер не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок

Политика
Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок

Брюссель, 12 февраля 2017, 01:15 — REGNUM  Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер не собирается участвовать в выборах на эту должность второй раз. О том, что Юнкер не планирует выдвигать свою кандидатуру на второй срок, сообщает таблоид Bild со ссылкой на выдержки из интервью председателя ЕК радиостанции Deutschlandfunk.

Так, издание отмечает, что в интервью Жан-Клод Юнкер заявил, что «не будет конкурировать еще раз».

Напомним, что Жан-Клод Юнкер ранее занимал пост премьер-министра Люксембурга. В ноябре 2014 года он был избран председателем Еврокомиссии сроком на пять лет.

Также, как пишет агентство Reuters, председатель Еврокомиссии в своем интервью коснулся темы выхода Соединенного Королевства из ЕС. По словам политика, «британцы хорошо знают, как им поступить».

Великобритания могла бы пообещать разные варианты развития событий разным странам, однако в итоге можно было бы увидеть отсутствие единого европейского фронта. Сейчас же Лондон не может вести переговоры по торговым делам, потому что остается членом Европейского союза.

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