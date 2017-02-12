Оправдываться – то же, что косвенно признавать вину, а обвинения – справедливыми. Глупо отрицать, да с пеной у рта, и обвинения-выдумки в условиях тотальной клеветы Запада на Россию. Пора отвечать (а)симметрично

Димитрий Кленский, , 01:12 — REGNUM

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как голословные адресованные России обвинения в хакерских атаках со стороны ряда стран, начиная с Норвегии и Канады, кончая Чехией и Эстонией. Она назвала такие выпады «флешмобом», заявив: «Слушайте, у нас столько хакеров нет, правда». То есть косвенно мидовский сотрудник как бы допускает такие атаки, но не в тех масштабах, о которых пишут «цивилизованные» СМИ и заявляют политики и официальные лица Запада. Из той же оперы и комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал «абсолютно голословными» прошлогодние заявления Хиллари Клинтон о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США. По сути даже Президент РФ Владимир Путин заявляя, что в представленных «доказательствах» нет данных, говорящих о том, что они были бы выгодны для Москвы, также втягивается в диалог с жуликами, объясняя им, что так поступать не хорошо. Или чего стоит заданный в одной из последних российских телепередач «60 минут» ведущими наивнейший вопрос: «Зачем они (украинская сторона) стреляет по мирным жителям, объектам инфраструктуры?» И это после трех лет хладнокровного уничтожения Донбасса и около десяти тысяч убитых жителей — носителей русского языка!

Симметричный ответ: баш на баш

Надо сказать, что такой оправдательный тон в странном и неравноправном диалогес Западом особенно присущ новой России. Это можно объяснить только надеждой (наивной, конечно), что один раз Запад угомонится, и отношения России со странами Запада снова нормализуются.

Ничего наивнее трудно себе представить. Во-первых, заведомая ложь Запада (вспомним хотя бы откровенно идиотские новости про российскую подводную лодку вблизи Стокгольма) рассчитана, прежде всего, для одурачивания собственного и без того зомбированного сытого населения — оправдания в его глазах своей неправедной борьбы с Россией за ее раздел. Во-вторых, и это хорошо видно русским, которые живут в той же Эстонии, Западу плевать на пояснения Москвы. Они воспринимаются как оправдания или трусость. И в третьих, на Западе прекрасно знают — в суде вину должен доказывать не обвиняемый/подсудимый, а прокурор. Так пусть этот Запад и доказывает, что их правда — ложь.

Но поскольку осознания этого не дождаться, то разговаривать на эту тему с Западом следует на понятном ему языке. Смешно читать моральтем, ктопублично обманывает тебя. Ведь в Кремле так и не дождались, хотя бы, извинений за то, что западный журналист назвал Путина «убийцей». Что, впрочем, неудивительно: речь не идет об ошибках и недоразумениях, а о преднамеренной и лживой пропаганде, хамстве и высокомерии.

То есть, не надо становиться христосиками, надо через свои СМИ обвинять Запад в тех же «грехах», которые он инкриминирует России. Независимо от того, есть такие грехи у Запада или нет. Надо отвечать баш на баш. Вот заявляют на Западе, что малайзийский Боинг сбили русские, надо было помимо предъявления доказательств невиновности России, без обиняков заявлять обратное: что это — дело рук США и Обамы, Берлина и Меркель. Или обвинили какие-то страны и спортивные организации российских спортсменов и государства в использовании допинга, надо немедля распространить по всему миру аналогичные обвинения в адрес спортсменов, а такжестран или спортивных организаций, клевещущих на Москву. Причем каждый раз! А то и чаще. Именно так, как поступил обозреватель телеканала в прямом эфире, заявив в прямом эфире: «Мартен, ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир». Какая политкорректность, когда тот пустился во все тяжкие, хамски обвиняя направо и налево в употреблении в прошлом допинга только российским биатлонистомАлександромЛогиновым, который после дисквалификации на законных основаниях вернулся в большой спорт в качестве серьезного конкурента именитого француза. А тренеры сборной России? Они подобно коту Леопольду струсили, не пожелали опротестовывать грязный прием Фуркадапротив Антона Шипулина на финише смешанной гонки на первенстве мира.

Также и в политике. А ведь ясно, если последовательно и жестко отстаивать свои права, то враги русских и Россиибыстро замолкают. Аналогия: во время Великой Отечественной войны Гитлер в нарушение международной конвенции вознамерился применить отравляющие газы. Москва дала понять, что ответит тем же и немцы, даже проигрывая войну, не применяли химию.

Политкорректность и naziонализм Киева

Смешно оправдываться за то, на что нет доказательств, и тем более за то, чего не было и не могло быть по определению! Особенно обидно, что в российских СМИ, и на политических ток-шоу федеральных телеканалов, участники и ведущие тушуются, когда оппоненты с Украины и либералы из числа российской творческой интеллигенции задают будто бы щекотливые вопросы.

Например, оказание Россией военной помощи ДНР и ЛНР, оправдание поведения Киева в Донбассе сравнением его с действиями России в Чечне, или когда оппоненты действуют по принципу «а у вас негров линчуют»: заступаясь за naziоналистов Бандеру и Шушкеича, тычут в ответ Сталиным, который-де загубил миллионы.

Начать с последнего. Не надо ограничиваться спором о том, что это сравнение — неадекватное, что им про Фому, а они про Ерёму. Нужно парировать оппонента тем, что, таким образом, он признает вину и своих «героев», прислужников нацизма. То есть и Бандера плохой.

Или аналогия с Чечней и Донбассом. Она формальная. По сути же Россия воевала с международными террористами на Кавказе и с сепаратистами, выступившими против законной власти, да еще и за пределами Чечни, в то время как киевская хунта пришла к власти в результате военного переворота, а ополченцы на территории «большой» Украины терактов не устраивали. К тому же Москва не представляла собой нацистский режим, какой правит сейчас в Киеве. Не с нацистской же Россией воевали чеченцы, а вот жители Донбасса — с путчистами и современными украинскими naziстами, без всякого сомнения.

И, наконец, о военной помощи Донбассу, о которой говорят адвокаты проnaziстского режима Порошенко. А тогда что такое помощь, включая военную технику, оружие и инструкторов, которую Запад оказывает преступной киевской власти, воюющей против своего мирного населения?

История еще докажет, что вина РФ в трагических событиях в Украине заключается лишь в том, что с момента развала СССР «беловежской» тройкой Москва равнодушно наблюдала за нарастающей русофобией и нацификацией Украины и не сразу заступилась за Новороссию, «Русский мир», соотечественников, мирных русских жителей, которых каратели стали убивать сознательно и целенаправленно. И чтобы кто ни говорил, но затянувшаяся уже на три года гражданская война на Донбассе укрепила нацистскую идеологию в Украине. Это отрицать нельзя!

Плюсы и минусы выжидательной позиции

Сегодня после очередного всплеска конфронтации, возникшей из-за провокаций украинской армии и легитимированных Киевом naziстских батальонов, снова встал вопрос о далеко не всем понятной сдержанности, как Москвы, так и войск ДНР и ЛНР, которым не разрешают перейти в контратаку. С токи зрения большой политики, все ясно: пока Путин не договорится с Трампом, нельзя давать Порошенко козыри — мол, войну на юго-востоке Украины развязали повстанцы с Донбасса и Россия. Но кто сказал, что США принудит Киев к замораживанию конфликта на Донбассе?

Где гарантии? Тогда вопрос: зачем России ждать Трампа?

Более того, сдается, что именно трехлетняя выжидательная позиция Кремля, которую принято достаточно туманно и на веру объяснять дальновидностью и мудростьюруководства, привела к тому, что на самые тяжкие провокации Украины становится невозможным отвечатьконтрнаступлением, да даже контратаками. Тут же виновной в конфликте объявляются Донбасс и Россия. И это даже теперь, после массированной бомбардировки Донецка со стороны Авдеевки вооруженными силами Украины и убийства комбата Михаила Толстых (позывной Гиви)! Ибо ответа ополчения как раз и ждет Киев, чтобы Запад в мировых СМИ подал такие действия ополчения, как агрессивность Донбасса и вероломство Москвы. Мол, они первыми начали.

Это — серьезный аргумент Кремля. Ну, а с другой стороны? Да, можно стерпеть, ради благоприятного исхода в этом конфликте, с унизительнойдля России и россиян ролью наблюдателя за геноцидом на Донбассе. Как и с пошлой критикой Запада, обвиняющего в этом… Москву (?!). Норазве постоянно, в силу безнаказанности, набирающий вес украинский протоnaziзм не угрожает самой России, да еще и на ее границах? Так зачем же ждать и дать ему возможность победить окончательно?

Далее, разве и Донбасс, и Москву, и без всего этого не считают на Западе агрессорами? И разве даже возвращение Крыма Украине не освободит Россию от санкций и травли? Наступление на Россию по всем фронтам началось не с Крыма, а с отпора, данному Россией незаконномуГрузии напавших на российских миротворцев в Южной Осетии и с дискредитации (еще до начала Игр) Олимпиады в Сочи, которая только нарастает (допинг скандалы).Дело не в Украине и Крыме или озабоченности Запада, якобы, нарушением Россией международного права. Для уничтожения России (а это — главная цель Запада, сколько бы он не высмеивал эти упреки в свой адрес), нужен повод, а он у Запада, ведущего себя на международной арене бесчестно, а порой уже и, как разбойник с большой дороги, всегда найдется.

Или такое. Выжидательная позицияРоссии может привести к тому, что здравомыслие народа возьмет-таки верх. Однако все идет и к тому, что Украина (пока она еще проnaziстская), как несовершенное государство-химера, развалится без прямого воздействия извне. Но есть и другая угроза, к которой может привести российскаятерпимость, на смену нынешнему режиму в Киеве может прийти откровенно нацистская власть. Постоянное прощение хамства и клеветы поощряет naziоналистов, а потому рано или поздно, причем неожиданно, они могут выкинуть такой фортель, что Россиипридется реагировать более чем жестко. Когда уже будет не до сантиментов.

Время работает на Россию. А на Донбасс?

В этой ситуации вряд ли можно снимать с повестки дня односторонние решительные действия и политическую волю Москвы на силовое принуждение Киева к миру. Конечно, делать это надо так, чтобы не позволить Западу выдать действия России, как агрессию и Зло. То, есть, как считает политолог Сергей Кургинян, нельзя ради тактического успеха поступиться стратегическим проигрышем. Увы, но как это реализовать? Пока это неведомо, возможно, только за исключением Кремля. Все остальные живут надеждами.

Оправдывает ли такая диспозиция Москву, которая, честно говоря, либеральничала с Киевом и, в общем-то, либеральничает и сегодня (пусть даже вынужденно)? Разве до февраля 2014 года Кремль не прощал Киеву украинский патриотизм и стремление к независимости, процветавших под знаменами русофобии и нацификации Украины? И это только ради сохранения видимой дружбы между народами и, главное, делового сотрудничества российских и украинских олигархов?

Сегодня дошло до того, что по данным украинских СМИ Украина приобрела российские двигатели для украинских БТР-80, чем она без сомнения усиливает свою военную мощь в Донбассе. И это только один подобный факт. А незаконный сбыт товаров с Украины в Россию через Белоруссию, что поддерживает на плаву скверное экономическое положение Украины? Российские политологи стали задавать резонный вопрос: не Минск ли поставляет воюющей со своим народом Киеву горюче-смазочные вещества, производимые из нефти, поставляемой Россией Белоруссии? При этом Минск бравирует своимнейтралитетом в отношении к преступной власти в Киеве. Такой нейтралитет выказывала во время Второй мировой войны и Швеция, поставлявшая Гитлеру железную руду для военных нужд.

А еще настораживает, что российские политологи стали обращать внимание на скептицизм и разочарование в российском обществе в связи с отсутствием принципиальных результатов от выжидательной позиции Кремля. Мирное население Донбасса убивают три года, а Киеву, как с гуся вода. Разве это — не повод говорить о беспомощности гарантов минских соглашений, в том числе и России? Выдержку власти люди начинают квалифицировать, как ее бессилие и трусость. В Сети начинают поговаривать о выгодах, которые имеют от «бессрочного» конфликта на Украине, и не только Запад, но и Россия, что Москва со своей вялой позицией чуть ли не обслуживает интересы Запада.

А что удивительного? Опровергнуть такие опасения нет возможности из-за отсутствия ясной позиции гарантов минских соглашений, а также США и Великобритании, почему они до сих пор не заставили Киев отказаться от своей варварской внутренней политики? По сути, молчит и Кремль. А людей в Донбассе продолжают убивать, города — разрушать. Общество от этого — в недоумении. Оно ждет капитальных разъяснений, и не только субъективных или формальных точек зрения на политических ток-шоу в СМИ или на уровне представителя МИД РФ или пресс-секретаря Президента РФ. Народ ждет реакции на происходящее от самого Владимира Путина!

На Запад надейся, а сам не плошай

Официальная позиция Москвы сводится к тому, что украинский кризис не имеет военного решения. То есть надо в режиме нон-стоп мирным путем решать проблемы Украины, русофобский режим которого с согласия Запада совершает геноцид русских, грубо нарушает права человека. Если Запад равнодушен к происходящему на Донбассе, то Россия могла бы заявить, что не намерена ждать остальные страныи сама предпримет необходимые в рамках международного права действия, которые преспокойно, без критики Запада, сделала проигнорировавшая это право Турция, захватив северные территории Сирии. Только ввод миротворческих сил России (теоретически возможно и параллельное размещение ближе к украинской стороне ООНовского контингента) по всей линии разделения заставит Киев навсегда прекратить огонь, а значит, и бомбить жилые дома и объекты инфраструктуры, убивать мирных людей. Любой выстрел, хоть из дробовика, и Украина разделит судьбу Грузии, атаковавшую в 2008 году российских миротворцев в Южной Осетии.

Есть и другой вариант. Деяния Киева квалифицируется, как военное преступление, нарушение международного права. Стало быть, уже сегодня России надо создать военный трибунал, который рассмотрит преступления Украины. Следственный комитет РФ уже занимаетсясбором материалов. И по его итогам Москва также может объявить Киеву ультиматум о прекращении любого огня в сторону Донбасса, начиная с конкретной даты. При первом же нарушении Киевом ультиматума Донбасс открывает по украинской позиции не просто огонь, а наносится точечный ракетный удар, если надо и с российской стороны, то есть без вторжения российских войск на территорию Украины. При повторном нарушении уничтожаются все укрепления украинской армии вдоль всей линии разграничения. Только после этого можно будет принудить Киев к миру: выполнить Минск 2 или заставить его отказаться от Донецкой и Луганской республик в границах административного деления Украины. И то, если на то будет воля Донбасса.

Создание трибунала возьмет определенное время. Поэтому правы те российские эксперты, которые советуют уже сегодня уничтожать боевые подразделения и огневые точки украинской армии и карательных батальонов naziстов с помощью разведывательно-диверсионных групп ДНР и ЛНР, причем каждый раз в ответ на аналогичные действия украинской армии в Донбассе.

Силу можно одолеть только силой. Причем обо всем этом надо заранее уведомить Киев и Запад, который даже не осуждает геноцид в Донбассе. Кстати, быть может, этого достаточно, чтобы Киев сразу запросил мира?

Конечно, нужно делать ставку и на высокую политику и дипломатиюс учетом приятной, но предательской улыбки «партнеров» (вроде той, что была у бывшего Госсекретаря США Джона Керри). Ставка на дипломатию рассчитана на то, что со временем все рассосется само собой. Но три года бойни, которую нагло устраивает Киев, опровергают такие надежды.

И последнее: разве за гибель русских в Донбассе и на Украине в ответе только украинская сторона и Запад? А Россия? Не девальвируется ли вместе с ее стратегическим выигрышем на Украине часто вспоминаемый Москвой лозунг в поддержку российских соотечественников за рубежом — «Россия своих не бросает»? Коль так, то грешно забывать о последствиях этого.