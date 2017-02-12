Киев: задержанные в РФ члены наркосиндиката — «жертвы торговцев людьми»

Киев, , 00:50 — REGNUM 47 граждан Украины, которые были ранее задержаны в России по делу о международном наркосиндикате, являются жертвами торговцев людьми, так считают в украинском министерстве внутренних дел. Об этом в субботу, 11 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Из сообщения пресс-службы следует, что преступная сеть вербовала и вывозила людей 20−30 лет в Россию для работы наркокурьерами. Когда украинцы приезжали в РФ, они становились членами наркосиндиката. Если же отказывались это делать, то их якобы «задерживали российские правоохранители», уверяют в МВД Украины.

Ведомство ссылается на полученную от полиции информацию. Согласно этим данным, под воздействие преступной сети, действующей на территории России, якобы уже попали более 400 молодых украинских граждан. В МВД считают, что жертвами вербовки могли стать еще больше людей — более тысячи.

Ранее ИА REGNUM писало, что на днях сотрудники МВД и ФСБ РФ пресекли деятельность международного синдиката наркоторговцев «ХимПром». Задержано было в общей сложности 67 человек, 47 из которых имеют украинское гражданство. МИД Украины направило в МИД и МВД России запрос в связи с задержанием украинцев.

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