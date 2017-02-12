Опубликовать налоговую декларацию Трампа требуют почти 630 человек

Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Опубликованное на специальной сайте Белого дома для петиций обращение с требованием обнародовать подробную информацию о налогах президента США Дональда Трампа набрала уже почти 630 голосов и может быть рассмотрена администрацией после 19 февраля.

По состоянию на 00:20 12 февраля требование поддержал 629 931 американец. В документе содержится требование о публикации полной налоговой декларации Трампа, включающей все детали. На основании этих данных заинтересованные лица намерены выяснить, не имеется ли у президента США конфликта интересов.

Напомним, еще во время предвыборной кампании кандидат от республиканцев не стал вопреки сложившейся традиции обнародовать налоговую декларацию, пообещав сделать это «в подходящее время». Как объяснил Трамп, касающиеся его налогов данные проходят рутинный аудит и вряд ли кого-нибудь вообще волнуют, так как он легко выиграл выборы.

Согласно сложившимся правилам, документ, размещенный на сайте администрации США petitions.whitehouse.gov, может быть рассмотрен, если через месяц после опубликования наберет не менее 100 тысяч подписей. Документ был опубликован в день инаугурации Трампа, 20 января. Однако обязанности удовлетворить или хотя бы ответить на петицию после 19 февраля у Белого дома не возникает.

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