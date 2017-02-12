Воскресенье, 12 Февраля 2017 года
01:59:58 МСК

Опубликовать налоговую декларацию Трампа требуют почти 630 человек

Политика
Американцы сомневаются в том, что Трамп добросовестно платил налоги

Вашингтон, 12 февраля 2017, 00:42 — REGNUM  Опубликованное на специальной сайте Белого дома для петиций обращение с требованием обнародовать подробную информацию о налогах президента США Дональда Трампа набрала уже почти 630 голосов и может быть рассмотрена администрацией после 19 февраля.

По состоянию на 00:20 12 февраля требование поддержал 629 931 американец. В документе содержится требование о публикации полной налоговой декларации Трампа, включающей все детали. На основании этих данных заинтересованные лица намерены выяснить, не имеется ли у президента США конфликта интересов.

Напомним, еще во время предвыборной кампании кандидат от республиканцев не стал вопреки сложившейся традиции обнародовать налоговую декларацию, пообещав сделать это «в подходящее время». Как объяснил Трамп, касающиеся его налогов данные проходят рутинный аудит и вряд ли кого-нибудь вообще волнуют, так как он легко выиграл выборы.

Согласно сложившимся правилам, документ, размещенный на сайте администрации США petitions.whitehouse.gov, может быть рассмотрен, если через месяц после опубликования наберет не менее 100 тысяч подписей. Документ был опубликован в день инаугурации Трампа, 20 января. Однако обязанности удовлетворить или хотя бы ответить на петицию после 19 февраля у Белого дома не возникает.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп о своей налоговой декларации: «В подходящее время я ее обнародую»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
Главное сегодня
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Елена КовачичГлавная актриса Советского Союза
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
11.02.17
«Ливерпуль» одержал долгожданную победу
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
Иван КузнецовХроника турбулентной Америки. Оппозиция наносит ответный удар
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
11.02.17
ВКС РФ помогли сирийским военным освободить Тадеф
ДамаскСирия Участие ВС РФ в борьбе против «Исламского государства» Общество
NB!
11.02.17
Станислав СтремидловскийПольское видение «европейской солидарности» подталкивает Москву к США
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
11.02.17
Анатолий КошкинРузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
11.02.17
Юрий БаранчикМинск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
11.02.17
Елена ХаненковаЖертва голодного большинства, приводящая к победе
Нью-ДелиИндия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
11.02.17
Полина Яковлева«А у него нет недостатков!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
11.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Новослободская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
ещё главное