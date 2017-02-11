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Депутат Карапетян избежал мандатной комиссии свердловского Заксобрания

Политика
Свердловские депутаты пока не будут обсуждать пьяную езду коллеги. Необходимо заявление от граждан

Екатеринбург, 11 февраля 2017, 22:08 — REGNUM  Депутат Законодательного собрания Свердловской области Армен Карапетян, оштрафованный и лишённый водительских прав, пока избежал рассмотрения его дела мандатной комиссией регионального парламента. Чтобы вынести его вопрос на рассмотрение, необходимо заявление граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января депутат был оштрафован на 30 тыс. рублей, а также на год и семь месяцев лишён прав вождения транспортом. Его признали виновным в невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Армен Карапетян был задержан сотрудниками полиции 10 декабря 2016 года. Он находился за рулём автомобиля, однако в ходе задержания сумел покинуть машину и перебрался на заднее сидение автомобиля сопровождения. На требование полицейских показать права предъявил удостоверение депутата. Затем вместе с охранником он попытался скрыться, но в итоге всё равно был доставлен в участок.

Сотрудники полиции заподозрили, что депутат был пьян. Сам он в тот же день заявил некоторым СМИ, что его якобы вообще не было в городе. Но очевидцы подтвердили, в Екатеринбурге он всё же был.

На суды депутат не явился. Первое заседание из-за его неявки было перенесено. Но на очередном суд огласил своё решение.

Депутату не помогли и 26 благодарственных писем и грамот, которые предоставил его представитель.

Уже тогда представители областного Заксобрания заявляли, что вопрос будет рассмотрен мандатной комиссией. Но, как пишет издание Znak.com, пока этого не произойдёт. Председатель мандатной комиссии Алексей Коробейников отмечает, что у парламентариев для этого нет оснований.

Основанием для рассмотрения может стать письменное обращение кого-либо из уральцев. Отыщутся ли люди, готовые потребовать от депутатского корпуса рассмотреть вопрос Карапетяна, покажет время.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский депутат Карапетян оштрафован и лишён прав

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