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Хроника турбулентной Америки. Оппозиция наносит ответный удар

Политика
Третья неделя президентства Трампа стала для президента-бизнесмена во многом первой: он потерпел первое политическое поражение, впервые санкционировал военную спецоперацию, впервые поставил под сомнение непогрешимость Соединенных Штатов...
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 11 февраля 2017, 21:20 — REGNUM  

Дональд Трамп не скучает на своем посту. Он ежедневно ведет переговоры с иностранными лидерами, встречается с главами крупных корпораций, всякий раз успешно уговаривая их вновь начать производить продукцию в США, проводит переговоры с лидерами профсоюзов, выступает перед военными и полицией. В отличие от предшественника, Барака Обамы, с семьей он общается немного, более того — впервые за многие годы первая леди не стала переезжать в Белый дом, что дало президенту, по его собственным словам, «возможность больше времени проводить за работой».

Пока сорок пятый президент изо всех сил пытается повернуть гигантский корабль американской политики и экономики на новый, видимый только ему курс, его противники ищут любые лазейки, чтобы не допустить этого или хотя бы вставить как можно больше палок в колеса. Первые две недели были отмечены почти что неслыханными уличными протестами, теперь демократы перешли к более изощренным методам.

Лазейка нашлась: оппозиция в лице федерального судьи Джеймса Робарта нанесла сокрушительный удар по самому радикальному и скандальному детищу Трампа — запрету на въезд в США для граждан семи мусульманских стран. В самом начале недели Робарт принял единоличное решение о приостановке действия соответствующего президентского указа на всей территории страны. Хотя такое в США вполне законно и случается не впервые, для президента и администрации это стало очень неприятной неожиданностью, о чем свидетельствуют более чем несдержанные твиты самого Трампа. Первая апелляция на решение судьи уже была отклонена высшей инстанцией, битва за запрет несомненно продолжится, и несмотря на то, что победа в ней для обеих сторон имеет большое моральное значение, самый главный эффект уже произведен — аура всемогущества Трампа разрушена, и его оппоненты торжествуют.

Первые успехи они решили тут же закрепить в сенате, где проходило утверждение президентской кандидатуры на пост министра образования — Элизабет Девос — ярой республиканки, обладательницы крупного состояния, известной по своей благотворительной деятельности. Бетси, как называет себя сама Девос в своей политической жизни, была раскритикована в пух и прах либеральным крылом академической общественности за свои консервативные взгляды. Кампания против нее развернулась настолько широко, что даже два сенатора-сопартийца отказались голосовать «за», что создало довольно редкий прецедент, когда в ситуации равенства «за» и «против» решить спор должен вице-президент. Результаты голосования сенаторов были известны заранее, и на вице-президента Пенса обрушилось чудовищное давление, но ничто не заставило его пойти против своего старшего партнера по тандему и он лишил демократов такой желанной победы.

Другая драма в сенате разыгралась на этой неделе вокруг утверждения выдвинутого Трампом кандидата на пост генерального прокурора США — Джефферсона Сешшенса. Эта битва, хоть и не была такой захватывающей, как ситуация с Девос, показала истинный накал страстей в американском парламенте в эти турбулентные времена. Дело в том, что в качестве козыря против Сешшенса демократы использовали письмо вдовы Мартина Лютера Кинга, с которым она обратилась к сенату в 1986 году, когда Сешшенс претендовал на пост федерального судьи, и в котором она обвиняет его в расизме, сексизме и прочих современных смертных грехах. Значение этого документа 30-летней давности, а тем более значение имени великого борца за гражданские права до сих пор настолько велико для американцев, что лидер республиканского большинства решил прервать выступление сенатора Элизабэт Воррен, пытавшейся зачитать письмо. Правда, повторить этот ход против куда более красноречивого и популярного Бэрни Сандерса не представлялось возможным, и письмо все-таки было зачитано и вошло в протокол. Но, несмотря на такие «криминальные», по меркам современного политкорректного Вашингтона, обвинения, Сешшенс всё же был утвержден в должности.

Пока в сенате шли политические бои, реальный бой развернулся в Йемене, где американский спецназ проводил операцию по устранению лидеров «Аль-Каиды» — санкционированную, как и все подобные действия, лично президентом США. О результатах этой спецоперации судить трудно, так как официальная информация скудна, а мнения СМИ традиционно разделились между «полным провалом и трагедией» и «успехом ценой минимальных потерь». Точно известно только то, что в бою погиб один из бойцов спецподразделения «морские котики» Вильям «Райан» Оуэнс. Невозможно сказать точно, что чувствовал Трамп, когда узнал о первом погибшем в ходе выполнения его приказов человеке, но внешне он остался спокоен и непоколебимо уверен в правоте проводимой им политики. Он объявил Оуэнса героем, лично прилетел на похороны, пообщался с вдовой и семейством погибшего. Саму церемонию постарались оградить от посторонних: визит президента был внезапным, сопровождающим журналистам было запрещено публиковать что-либо до окончания церемонии, фотографии события не появились вовсе. Как оказалось, президент умеет не только создавать шоу, но и не создавать его.

Что касается шоу, Трамп не упустил своего во время интервью, назначенного к показу перед главным событием американского спортивного года — суперкубком. В это рекордное по телевизионному рейтингу время изумленная американская публика увидела, как их президент в ответ на провокационный вопрос журналиста об отношениях с «убийцей Путиным» ответил не традиционной скороговоркой о правах человека и тирании, а примерно следующими словами: «Убийц много. Вы думаете, наша страна так уж невинна, посмотрите, что мы делали, мы совершили много ошибок, многие люди погибли, так что вокруг много убийц, поверьте мне». Такой ответ не мог не взорвать американское да и мировое информационное пространство. В США, где перед американской историей принято благоговеть, а не искать в ней изъяны, это высказывание трактуют на все лады, его критикуют, не понимают, возмущаются… Но, так или иначе, о нем говорят, и значит Трамп снова на коне.

Конец рабочей недели «не наш президент», как его называют противники, провел в Овальном кабинете, где он подписал три важных указа, касающиеся внутренней политики. Трамп создал при генеральном прокуроре особый независимый отдел для исследования и усовершенствования правоохранительной системы, приказал активизировать борьбу с организованной преступностью и инициировал ужесточение наказаний за преступления против представителей власти — этим он как бы расставил точки над еще тремя i американской политической жизни. Да, он считает, что система прогнила и ее нужно существенно реформировать. Да, он знает, что картели делают в Америке, что хотят, и стремится это прекратить. Нет, он не позволит улице линчевать полицейских, чтобы они ни натворили.

Третья неделя Трампа была наполнена разнообразными событиями. Авторитет и политический курс сорок пятого президента США, на которого сейчас смотрит весь мир, были торпедированы, но устояли, набор команды идет полным ходом, скандальная популярность не сбавляет оборотов. Главное, судя по всему, еще впереди.

regnum author Иван Кузнецов
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