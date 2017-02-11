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Премьер-министр Польши намерена руководить правительством из больницы

Политика
10 февраля кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в ДТП в Освенциме на юге страны

Варшава, 11 февраля 2017, 16:51 — REGNUM  Премьер-министр Польши Беата Шидло, пострадавшая 10 февраля в результате ДТП в городе Освенцим, будет управлять правительством страны из больницы. Об этом, как передает ВВС, сообщил ее пресс-секретарь Рафал Бохенек.

«Состояние здоровья не помешает премьер-министру продолжить свою работу даже находясь в больнице», — сказал он.

При этом Бохенек добавил, что премьер-министр Польши находится в стабильном состоянии, никаких серьезных травм она не получила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в ДТП в Освенциме на юге страны. Автомобиль главы правительства потерял управление и столкнулся с деревом после того, как в транспортное средство врезался легковой Fiat.

По имеющимся данным, Шилдо была госпитализирована для проведения осмотра. Известно, что серьезно в результате ДТП пострадал один сотрудник бюро охраны правительства.

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