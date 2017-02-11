МИД Украины направил РФ запрос по делу о задержанных наркоторговцах

Киев, , 16:29 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило в российский МИД и МВД запросы в связи с задержанием 47 граждан Украинцы в рамках дела о международном наркосиндикате. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в соцсети Facebook.

«В адрес МИД РФ и следственного департамента МВД РФ направлены запросы о подтверждении информации о наличии среди задержанных граждан Украины, составе инкриминируемых им преступлений, месте содержания и наличии адвоката», — отмечается в сообщении.

10 февраля пресс-служба МВД РФ сообщила, что сотрудниками МВД и ФСБ РФ пресечена деятельность международного синдиката наркоторговцев «ХимПром». Отмечалось, что всего было задержано 67 членов преступной группировки, 47 из которых имеют украинское гражданство.

По данным следствия, годовой оборот международного синдиката наркоторговцев превышал 2 млрд рублей.

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