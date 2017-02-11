В Швеции нашли доказательства атаки российских «троллей» на главу МИД

Стокгольм, , 16:15 — REGNUM Провокационное заявление министра иностранных дел Швеции о целесообразности кастрации мальчиков оказалось фейком. Как сообщает шведский таблоид Aftonbladet, высказывание, которое якобы принадлежит Маргот Валльстрём, широко распространилась в русскоязычном сегменте Twitter, опубликовано оно была аккаунтом, также зарегистрированным в России.

Речь идет о высказывании, которое якобы было ответом министра на вопрос во время выступления в университете Лунда в марте 2015 года. В сообщении, на который ссылались, в частности, и СМИ, говорилось, что министр иностранных дел Швеции призывает к кастрации белых мужчин. Посольство Швеции в России в своем микроблоге еще в январе этого года обратило внимание, что высказывание — пример дезинформации. Дипведомство также намерено обратиться к руководству компании Twitter, чтобы были приняты меры для пресечения распространения ложной информации.

О том, что подобные информационные кампании против Швеции проводились неоднократно, сообщает шведское информационное агентство TT.

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«Проблема дезинформации существует, и, к сожалению, распространяется много неточностей относительно Швеции и шведских политиков, — прокомментировал пресс-секретарь министра Пежман Фиврин. По его словам, иногда речь идет о «невинном троллинге», но есть и настоящая дезинформация, распространяемая, чтобы создать негативный образ Швеции.

Отметим, сообщения об информационных атаках со стороны России появляются в преддверии визита Маргот Валльстрём в Москву. Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля глава МИД Швеции встретится с Сергеем Лавровым, основная тема в повестке встречи — предстоящее председательство королевства в Совете Баренцева/Евроарктического региона. Ранее ряд шведских СМИ выразили своё удивление в связи с решением Валльстрём посетить Москву. К примеру, как написала одна из ведущих газет Svenska Dagbladet, удивительно, что министр отправляется в «логово льва» — «Москву Путина».